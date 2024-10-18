У Битмамы арестовали все счета и активы

У блогера Битамы арестовали все активы по делу о мошенничестве

Суд в Москве заблокировал все известные следствию активы блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, по делу об особо крупном мошенничестве на сумму более 2,2 млрд рублей, сообщает ТАСС .

«Решение об обеспечительных мерах на арестованные активы по делу обвиняемой обжаловано не было и вступило в законную силу», — цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

Федякину обвиняют в обмане клиентов, которым она обещала совершить высокодоходные операции с криптовалютами и помочь с международными денежными переводами.

Ущерб от действий Битмамы превысил 2,2 млрд рублей, ей грозит срок до десяти лет со штрафом.

Сейчас Федякина находится в СИЗО, суд полагает, что она может скрыться от следствия в ОАЭ и оказывать давление на свидетелей по делу.