У Битмамы арестовали все счета и активы
Суд в Москве заблокировал все известные следствию активы блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, по делу об особо крупном мошенничестве на сумму более 2,2 млрд рублей, сообщает ТАСС.
«Решение об обеспечительных мерах на арестованные активы по делу обвиняемой обжаловано не было и вступило в законную силу», — цитирует агентство источник в правоохранительных органах.
Федякину обвиняют в обмане клиентов, которым она обещала совершить высокодоходные операции с криптовалютами и помочь с международными денежными переводами.
Ущерб от действий Битмамы превысил 2,2 млрд рублей, ей грозит срок до десяти лет со штрафом.
Сейчас Федякина находится в СИЗО, суд полагает, что она может скрыться от следствия в ОАЭ и оказывать давление на свидетелей по делу.