Реабилитационная сессия для матерей погибших военнослужащих прошла в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском городском округе для мам, погибших военнослужащих, прошла особенная встреча, призванная подарить им поддержку и помочь найти новые смыслы. Социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества», Илона Саломатчикова и Юлия Дубинина, организовали двухдневную реабилитационную сессию в рамках проекта «Жизнь в каждом дне», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Местом проведения стала живописная туристическая база «Благо Дача», Отель Благодача расположенная у озера. Здесь, в атмосфере спокойствия и природной красоты, женщины смогли окунуться в заботу и тепло. Программа была насыщена разнообразными занятиями: с участницами работали священник, психолог, специалист по женскому здоровью, а также мастера лечебного парения, массажа и массажа нагайками. Все это было направлено на комплексное восстановление — как душевное, так и телесное. Участницы также наслаждались вкусным и сбалансированным питанием.

Эта встреча на базе «Благо Дача» ярко продемонстрировала важность всесторонней поддержки. Гармоничное сочетание природы, умиротворяющей обстановки и профессиональной помощи опытных специалистов помогло женщинам не только справиться с эмоциональными трудностями, но и открыть для себя новые горизонты.

Иерей Георгий Вальтер, настоятель Покровского храма деревни Пашнево, оказал духовную поддержку, психолог помог проработать травматический опыт, а специалисты по здоровью позаботились о физическом самочувствии. Каждый аспект программы был тщательно продуман, чтобы создать максимально комфортные и целительные условия.

Особую ценность мероприятию придали личные беседы и возможность открытого диалога. Женщины делились своими историями, находили поддержку друг в друге и осознавали, что они не одиноки в своей боли. Когда переживания разделены, они становятся легче, а общая сила помогает двигаться вперед. Это стало возможным благодаря созданной атмосфере, где каждая участница чувствовала себя услышанной и понятой.

Завершающий мастер-класс по созданию цветочных композиций стал символом возрождения и красоты жизни. Создание букета превратилось в акт самовыражения и напоминание о том, что даже после самых тяжелых потерь можно найти силы для созидания и красоты. Этот символичный жест оставил глубокий след в сердцах участниц, став не просто сувениром, а частичкой обретенной надежды.

Эта встреча — лишь начало большого пути. Фонд «Защитники Отечества» продолжит оказывать поддержку участницам проекта, предлагая им новые возможности для реабилитации и адаптации. Мы верим, что совместными усилиями, проявляя терпение и любовь, мы сможем помочь им вновь обрести радость жизни и найти опору в трудные времена.

Мы искренне благодарим наших участниц за оказанное доверие и выражаем глубокую признательность всем специалистам за их профессиональную помощь и чуткое внимание.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.