Поисковики обследуют Опарину Гору в Одинцовском округе

Поисковые отряды продолжают раскопки на месте бывшего хутора в долине Москвы-реки в Одинцовском округе Подмосковья. Добровольцы проверяют сведения о возможных неучтенных военных захоронениях и уже передали найденные артефакты в музей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на Опариной Горе. С помощью глубинного металлоискателя и визуального осмотра поисковики выявили провалы грунта с металлическими предметами. В ходе раскопок обнаружены бытовые вещи советского периода, фрагменты кирпича и стеклянные аптекарские пузырьки.

В одном из раскопов нашли два металлических бондарных обода диаметром более 2,2 метра. Ранее они скрепляли крупные деревянные чаны. По характеру находок и заполнению грунта исследователи предположили, что до войны здесь располагалась артельная мастерская, а чаны были заглублены в землю. Участок полностью обследован, неучтенных санитарных захоронений в подполах строений пока не выявлено.

Два хорошо сохранившихся обруча при поддержке администрации переданы в краеведческий музей имени А. С. Подкорытова в Доме культуры села Каринское. Музей работает с 1961 года и сотрудничает с поисковыми отрядами.

«Эти полевые выезды и экспедиции — лишь часть большой задачи, которую решает Поисковое движение России. Полевая работа невозможна без архивной. Вместе с Минобороны поисковики возвращают истории семей из небытия. Просветительские выставочные проекты также важны — обнаруженные артефакты после реставрации поступают в экспозиции музеев», — рассказал руководитель отряда «Азимут» Андрей Плахотнюк.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.