Студентка МГИМО работает на форуме по безопасности в Одинцове

Международный форум по безопасности проходит с 26 по 29 мая на площадке «Лайв Арена» в Одинцовском округе. Студентка 4 курса МИЭП одинцовского филиала МГИМО Любовь Смирнова участвует в нем как офицер связи иностранных делегаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум проводится под эгидой Совета безопасности РФ и собрал делегации более чем из 120 стран. Площадкой мероприятия стал многофункциональный комплекс «Лайв Арена» в Подмосковье.

Любовь Смирнова курирует делегации Камеруна, Сенегала и Гвинеи. В ее обязанности входят протокольное сопровождение, лингвистическая поддержка, координация графиков и логистики, а также организация встреч высокого уровня.

Участие в работе крупного международного форума подтверждает уровень подготовки студентов Международного института энергетической политики и дипломатии и демонстрирует сочетание фундаментального образования с практической международной деятельностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.