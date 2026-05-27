Студенты техникума в Одинцовском округе посетили проект «Во имя героев»

Студенты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» стали участниками торжественной презентации федерального проекта «Во имя героев», которая прошла в Национальном центре «Россия». На площадке собрались более 1400 молодых людей из разных регионов страны, а также депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации, представители администрации президента РФ и правительства РФ.

В ходе мероприятия обучающиеся ознакомились с возможностями цифровой платформы проекта. Она призвана стать современным инструментом сохранения исторической памяти и взаимодействия между поколениями и средствами массовой информации.

Проект «Во имя героев» дает возможность каждому рассказать о людях, проявивших мужество и самоотверженность. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, современных защитниках Родины, врачах, учителях, исторических личностях и представителях других профессий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.