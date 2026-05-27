В Раменском округе обсудили вопросы по территории в деревне Бритово

Рабочая встреча с жителями деревни Бритово прошла 26 мая в Раменском округе после коллективной жалобы инициативной группы. Представители администрации и профильных служб обсудили предложения по развитию прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу организовали в ответ на обращение инициативной группы деревни. Однако ее представители на мероприятие не пришли. В обсуждении участвовали трое местных жителей, чьи участки граничат с территорией, принадлежащей ООО «Меридиан». Их предложения учли для дальнейшей проработки ситуации.

На место выехала комиссия с участием заместителя главы администрации Александра Никитина, начальника управления архитектуры и градостроительства Романа Романова, начальника сектора экологии Галины Кириленко, директора территориального управления Натальи Ивановой. Также присутствовали представители ГБУ МО «Мосавтодор», МКУ «Рамавтодор», главный инженер РУАД Галина Жданова и генеральный директор ООО «Меридиан» Игорь Калинин.

Жители предложили создать буферную зону между жилыми домами и территорией компании, а также высадить зеленые насаждения вдоль ручья для улучшения экологической обстановки и зонирования пространства. По итогам обсуждения принципиальных разногласий не возникло. Игорь Калинин подтвердил готовность рассмотреть инициативы и продолжить диалог, стороны обменялись контактами для оперативной связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.