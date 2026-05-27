Росгвардия подвела итоги недели в Подмосковье

Росгвардейцы за прошедшую неделю более 1,9 тыс. раз выезжали по сигналам тревоги в Подмосковье и задержали 626 человек. Также сотрудники изъяли из незаконного оборота 184 единицы оружия, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

За отчетный период сотрудники вневедомственной охраны 1906 раз выезжали по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Росгвардейцы обеспечили безопасность 133 мероприятий. Благодаря их оперативным действиям краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений задержаны 626 граждан.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 1262 проверки условий хранения оружия у физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъяли 184 единицы оружия. По итогам проверок составили 312 административных протоколов, аннулировали 41 разрешение.

Подразделения специального назначения выполнили 21 задачу по силовому сопровождению специальных мероприятий на территории региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.