В Долгопрудном продолжают вынос сетей для школы на 1500 мест

Строители продолжают вынос инженерных сетей на площадке пристройки к школе № 7 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном. Работы ведут в рамках госпрограммы Московской области, завершить строительство планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительной площадке по адресу: Лихачевское шоссе, 27 задействованы 22 специалиста и пять единиц техники. Уже вынесены водопроводные сети и хозяйственно-бытовая канализация. Продолжается прокладка теплотрассы, ведется вынос газовых сетей и сетей горячего водоснабжения.

Новый корпус площадью 20,6 тыс. кв. метров рассчитан на 1500 учеников. Его соединят с существующим зданием теплым переходом. В пристройке разместят блоки начальной, основной и старшей школы, входные группы с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал на 600 мест, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и пищеблок полного цикла с обеденным залом. Также проект предусматривает административные и общешкольные помещения.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.