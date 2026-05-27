В Подмосковье определили победителей президентских состязаний

Финал регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» прошел 27 мая 2026 года в Московской области. В нем участвовали 156 шестиклассников из 17 класс-команд — девяти городских и восьми сельских. Команды-победители представят регион на всероссийском этапе в сентябре, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники соревновались в легкоатлетической эстафете, спортивном многоборье и подвижных играх. Кроме того, школьники прошли теоретический конкурс по физической культуре и спорту, где продемонстрировали знание профильных дисциплин.

Среди городских команд первое место заняла команда Домодедова — Домодедовский лицей №3 имени Героя Советского Союза Ю.П. Максимова. Второе место получила школа №54 из Люберец, третье — школа «Лига Первых» из Химок.

В зачете сельских команд победила школа №28 из Щелкова. Серебро завоевал Центр образования №45 из Богородского округа, бронзу — Песковская школа из Коломны. Все участники финала получили дипломы, подарки и спортивный инвентарь, а победителям и призерам вручили кубки и медали. Команды-победители выступят на всероссийском этапе соревнований с 9 по 29 сентября 2026 года во Всероссийском детском центре «Орленок».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.