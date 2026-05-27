Подмосковные тхэквондисты взяли четыре медали на первенстве России

Спортсмены Московской области завоевали четыре медали на первенстве России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое прошло с 20 по 25 мая в Люберцах. Турнир стал этапом отбора в юниорскую сборную страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в весовой категории до 58 кг среди юниоров выиграл Азат Бесаев, представляющий областной центр олимпийских видов спорта и УОР №1 в Краснознаменске. Серебро в категории свыше 87 кг завоевал Егор Шефатов из того же спортивного учреждения.

Бронзовые награды сборной Московской области принесли Ирина Карепова в весе до 73 кг среди юниорок и Александр Дейниченко в категории до 63 кг среди юниоров. Оба спортсмена также представляют областной центр олимпийских видов спорта и УОР №1 в Краснознаменске.

Первенство России прошло во дворце спорта «Триумф» в Люберцах. В соревнованиях участвовали сильнейшие молодые тхэквондисты из разных регионов страны. Турнир является важным этапом формирования юниорской сборной России для участия в международных стартах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.