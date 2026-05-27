Замминистра проверил благоустройство дворов в Воскресенске и Коломне

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич проверил ход благоустройства дворов, пешеходных маршрутов и ямочного ремонта в Воскресенске и Коломне. По итогам выезда подрядчикам дали ряд поручений по устранению замечаний, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Воскресенске осмотрели дворы на улице Ломоносова, дом 102, улице Калинина, дома 54–57, а также в поселке Хорлово на улице Школьной, 1 и улице Зайцева, 22а и 22б. Проверили пешеходную коммуникацию от села Усадище по улице Королькова до улицы Фабрика вперед и ямочный ремонт на улицах Октябрьской, Железнодорожной и Пионерской.

В Коломне оценили работы во дворах на улице Горького, проспекте Кирова, улице Зеленой, а также на улице Гагарина и площади Советской. Кроме того, осмотрели пешеходные маршруты на улице Советской к остановке «Сосновая» и от остановки «Мосэнерго» к школе №21, а также ямочный ремонт на улицах Ленина и Шилова.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отметил, что в работе активно применяются современные технологии и автоматизированные системы контроля.

«За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования. В программе установлены сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты», — пояснил Даниленко.

В этом году в план благоустройства включили 423 двора в 56 муниципалитетах региона. По итогам проверки поручили предусмотреть отвод воды и усилить контроль за состоянием пешеходных коммуникаций. В Коломне необходимо отремонтировать тротуар возле дома 89 на улице Огородной и детского сада, а также переделать некачественно установленный борт на маршруте по улице Ларцевы поляны к поликлинике №4. В поселке Хорлово Воскресенска предстоит обновить информационный стенд и убрать складированный асфальтовый бой и материалы.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.