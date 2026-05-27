В Химках запустили адаптацию жилья для ветеранов СВО

Проект реализует фонд «Защитники Отечества» совместно с профильными службами и общественными организациями. Первым участником программы в округе стал ветеран боевых действий Станислав Иванов. Глава Химок Инна Федотова вместе с представителями фонда и Всероссийского общества инвалидов посетила его квартиру, чтобы оценить условия и обсудить с семьей предстоящие изменения.

Главная задача программы — создать для ветеранов безопасную и комфортную среду с учетом индивидуальных потребностей. В помещениях планируют расширить дверные проемы, установить специализированную мебель, перенести розетки и выключатели на удобную высоту, а также подключить систему «Умный дом».

«Поддержка наших бойцов — это системная работа. Мы обязаны сделать все, чтобы ветераны чувствовали заботу, внимание и могли комфортно жить в родном городе с семьей», — подчеркнула Инна Федотова.

По итогам выезда специалисты подготовили предварительный акт. В ближайшее время в квартире ветерана начнутся работы по адаптации пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.