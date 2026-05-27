В Химках прошла молитва в честь Курбан-байрама

Праздничная молитва по случаю Курбан-байрама состоялась 27 мая в Химках. В ней приняли участие тысячи верующих, к которым обратились представители духовенства и депутаты округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников, посвященный окончанию хаджа. Утром в 6:30 верующие собрались на коллективную молитву. После молебна имам-хатыб произнес проповедь.

С поздравлениями к участникам обратились руководитель местной религиозной организации мусульман Химок Камиль-хазрат Маннапов, а также депутаты Руслан Шаипов и Артур Каримов.

«Этот великий день напоминает нам о важности жертвенности и взаимоподдержки в обществе. Пусть в ваших семьях царят мир, радость и согласие, а вера приносит крепость духа и вдохновение на добрые поступки!» — обратился к верующим Руслан Шаипов.

Он подчеркнул значение праздника для укрепления духовных ценностей и единства.

По традиции в этот день совершается жертвоприношение, а мясо передается нуждающимся и подается к праздничному столу. Безопасность во время мероприятий обеспечивали сотрудники Главного управления МВД России по Московской области. Также дежурили медики, пожарные и спасатели.

«Главная задача — дать возможность всем желающим совершить религиозные обряды в комфортных и безопасных условиях, учитывая интересы всех жителей города», — отметил Артур Каримов.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Ураза-байрама — на десятый день месяца Зуль-хиджа по лунному календарю. Праздник символизирует милосердие, жертвенность и готовность помогать другим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.