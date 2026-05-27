Россиян призвали молиться Спиридону перед покупкой жилья

Иванов отметил, что приобретение жилья связано с рисками и переживаниями, поэтому православным стоит не только консультироваться с юристами и риелторами, но и обращаться к богу. По его словам, молитва — это не магический обряд, а просьба о честной сделке и благополучии семьи в новом доме.

«Главным помощником в финансовых и жилищных вопросах почитается святитель Спиридон Тримифунтский. По молитвам к нему сегодня происходят удивительные чудеса: люди, годами не имевшие своего угла, получают квартиры, продавцы соглашаются снизить цену, а сделки завершаются самым благополучным образом. Молитесь святителю Спиридону о даровании жилья, об удачной покупке и о защите от недобросовестных продавцов и мошенников. Также очень важно молиться Пресвятой Богородице, особенно перед иконами „Взыскание погибших“ или „Одигитрия“ („Путеводительница“)», — заявил Иванов.

Он также рекомендовал посетить Свято-Данилов монастырь в Москве и помолиться князю Даниилу Московскому, а перед любой ответственной сделкой обращаться к Николаю Чудотворцу. При оформлении ипотеки Иванов посоветовал молиться Иоанну Воину и Иоанну Новому Сочавскому.

Кроме того, глава движения призвал заказать молебен о благополучии семьи, ежедневно читать молитвы во время поиска жилья и после покупки обязательно освятить квартиру.

