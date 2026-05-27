Родители заклюют до сотрясения: когда нельзя «спасать» птенцов на улице

Главный ветврач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков сообщил РИАМО, что может быть опасно брать в руки птенцов, так как птицы-родители могут за это атаковать.

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Сейчас птенцы начинают активно вставать на крыло. Жители столичного региона все чаще замечают молодых птичек, сидящих на земле. Как правило, юные пернатые учатся летать под присмотром родителей.

«В 99% случаев родители слетков где-то рядом, им помощь, как правило, не требуется. Однако ситуации бывают разные: родители птенцов могли погибнуть от нападения хищников. Но все же самое разумное — понаблюдать со стороны. Если попытаться, как мы думаем, спасти птенца, то легко можно подвергнуться нападению родителей. К слову, ворона, хоть и небольшая птица, но может причинить сотрясение мозга», — сказал Шеляков.

Ветеринар добавил, что птенцу может потребоваться помощь, если он несколько часов сидит на земле без опеки своих родителей. Тогда слетка можно передать в ветеринарную клинику. Однако Шеляков предупреждает, что пернатые могут передавать человеку заболевания.

