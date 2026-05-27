Психолог рассказал, как пережить отключение воды

Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил, как избежать конфликтов и стресса в семье во время сезонного отключения воды. Эксперт посоветовал взрослым сначала справиться с собственной тревогой, сообщает Life.ru .

В российских городах начался сезон отключения горячей воды. По словам Самбурского, напряжение в такие дни часто усиливается не из-за бытовых неудобств, а из-за общей нервозности в семье.

Особенно остро ситуацию воспринимают дети. Они реагируют не на отсутствие воды, а на тревожность взрослых, которые демонстрируют раздражение и усталость. Ребенок «считывает» эмоции, начинает капризничать и требовать внимания.

«Сегодня все делаем быстрее и проще», — сказал Самбурский, объясняя, как стоит обозначить правила на этот период.

Эксперт подчеркнул, что взрослым важно не превращать бытовую проблему в драму и не играть роль пострадавших. Спокойный тон и четкие договоренности помогают снизить напряжение.

Психолог также предложил использовать это время с пользой: вспомнить про абонемент в бассейн или спортзал, запланировать поход в баню или спа. Еще один вариант — навестить родственников или друзей. Иногда достаточно честно сказать: «У нас отключили воду, можно к вам заехать, заодно увидимся?»

