Глава Красногорска поздравил предпринимателей с праздником

Дмитрий Волков поздравил предпринимателей городского округа Красногорск с Днем российского предпринимательства и поблагодарил их за вклад в развитие муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил представителей местного бизнес-сообщества с профессиональным праздником. Он отметил их неравнодушие, ответственность и вклад в развитие территории.

В обращении руководитель подчеркнул, что за каждым проектом стоит не только ремесло, но и личная, зачастую семейная история. По его словам, среди выпускников профильных классов в округе почти половина — более 400 человек — выбрали предпринимательское направление.

За последние четыре года, несмотря на внешние вызовы, число субъектов малого и среднего предпринимательства в Красногорске выросло на 5 тысяч.

«С праздником, уважаемые предприниматели! Спасибо каждому, кто достойно проходит любые вызовы, никогда не остается в стороне, помогая фронту, и продолжает трудиться на благо любимого Красногорска», — сказал Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.