В Ленинском округе прозвенел последний звонок для 27 выпускников

Торжественная церемония прошла в образовательном центре «Старт». С окончанием школы выпускников поздравил заместитель главы Ленинского городского округа Александр Митряйкин.

«Дорогие выпускники, желаю вам после окончания школы продолжить обучение в высших образовательных учреждениях на тех направлениях, которые вы выбрали. Становитесь хорошими врачами, педагогами — сегодня у нас очень много востребованных профессий. Любите свою страну. Хочу пожелать вам мирного неба и всегда доброго настроения», — отметил Александр Митряйкин.

С напутственными словами также выступили директор образовательного центра Олег Рубцов и иерей Николай Шапорев. Одним из самых трогательных моментов праздника стал вальс выпускников. В рамках акции «Самолетик будущего» воспитанники детского сада «Старт» передали старшеклассникам бумажные оригами с пожеланиями — как символ мечты и счастливого будущего.

В администрации добавили, что последний звонок прозвенел для учащихся предпринимательского класса. В течение двух лет школьники занимались проектной деятельностью и сотрудничали с торгово-промышленной палатой, развивая навыки, необходимые для будущей профессиональной работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.