Ноутбуки, принтеры и техника могут подорожать в РФ на 20%

Ноутбуки, принтеры и другая подобная техника могут взлететь в цене в России на 15-20% из-за исключения ряда позиций из перечня товаров для параллельного импорта, сообщает SHOT .

Владельцы магазинов и продавцы считают, что стоимость электроники существенно поднимется уже в ближайшее время. В некоторых точках продаж цены поднялись еще до вступления изменений в силу. Так, например, принтер HP в одном из московских магазинов подорожал на 10% еще за несколько дней до начала действия нового запрета.

При этом продавцы не могут сказать, насколько существенным будет рост цен. Однако уже сейчас они делают прогнозы, что на первом этапе стоимость ноутбуков и принтеров увеличится почти на 20%.

Подорожание будет зависеть от цены товаров в закупке. Также в окончательную стоимость могут войти риски простоя на таможне. То есть могут увеличиться и сроки поставки, что приведет к дефициту ноутбуков, принтеров и компьютерной техники в магазинах.

Работники отрасли также ожидают, что кроме новых ноутбуков подорожает и б/у техника, а еще услуги по ремонту. Однако существуют мнения, что изменения сильно не повлияют на ситуацию.

Эксперты уточняют, что новые правила необходимы для того, чтобы бренды электроники официально вернулись на российский рынок и могли защитить права на товарный знак. В то же время уже работающие в РФ производители и бренды могут повысить цену на свою продукцию.

Исключение ряда брендов из параллельного импорта не предполагает полного запрета их ввоза в Россию. Поставки можно возобновить через официальных дилеров, заявил руководитель ассоциации РАТЭК Александр Онищук.

