В России вступил в силу обновленный список товаров для параллельного импорта

В РФ вступили в силу изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта, сообщает ТАСС .

Как следует из приказа Минпромторга, из перечня товаров для параллельного импорта исключили ряд позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других.

В Минпромторге считают, что это не скажется на ассортименте товаров на российском рынке, так как есть аналоги.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян ожидает сокращения ассортимента на внутреннем рынке — это максимум с весны 2023 года. О причинах роста тревожности сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

