В России вступил в силу обновленный список товаров для параллельного импорта
В РФ вступили в силу изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта, сообщает ТАСС.
Как следует из приказа Минпромторга, из перечня товаров для параллельного импорта исключили ряд позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других.
В Минпромторге считают, что это не скажется на ассортименте товаров на российском рынке, так как есть аналоги.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян ожидает сокращения ассортимента на внутреннем рынке — это максимум с весны 2023 года. О причинах роста тревожности сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
