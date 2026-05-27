В Липецке при разборе завалов нашли тело третьего погибшего

Тело третьего погибшего нашли во время разборов частично обрушившегося после пожара дома в Липецке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибли три человека, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидирован, работы по разбору завалов завершены.

Ранее в Липецке спасатели локализовали крупный пожар в частном жилом доме.

Возгорание удалось сдержать на площади 600 квадратных метров, при разборе завалов спасатели нашли тело погибшего человека. Также под завалами на месте пожара и взрыва в частном доме в Липецке нашли тело ребенка.

