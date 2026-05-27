Тело ребенка извлекли из-под завалов в Липецке
Под завалами на месте пожара и взрыва в частном доме в Липецке нашли тело ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
«На данный момент, количество погибших в результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке составляет два человека», — говорится в сообщении.
Ранее в Липецке спасатели локализовали крупный пожар в частном жилом доме.
Возгорание удалось сдержать на площади 600 квадратных метров, при разборе завалов спасатели нашли тело погибшего человека.
