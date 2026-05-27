В районе метро «Красносельская» трамваи части маршрутов восстановили движение
Трамваи шести маршрутов восстановили движение в районе метро «Красносельская» после повреждения контактной сети сторонним транспортом, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
«Восстановлено движение трамваев в районе метро „Красносельская“, — говорится в сообщении.
Отмечается, что трамваи маршрутов № Т1, Т2, 4, 7, 43 и 50 восстановили движение.
Вечером 26 мая в районе метро «Красносельская» задерживаются трамваи. Причиной стали повреждения контактной сети сторонним транспортом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.