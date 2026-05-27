сегодня в 03:05

UKMTO: у берегов Омана произошел взрыв на танкере

На танкере у берегов Омана произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 километрах) к востоку от Маската, Оман», — говорится в сообщении.

По словам капитана, взрыв произошел в левом борту в кормовой части судна недалеко от ватерлинии.

В результате инцидента в море попало немного топлива.

Также сообщается, что экипаж не пострадал, а судно находятся в безопасности.

Ранее корабль Mayuree Naree, шедший под флагом Таиланда, был поврежден, когда двигался через Ормузский пролив.

