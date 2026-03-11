На таиландском судне случился пожар из-за удара в Ормузском проливе

сегодня в 15:45

3 человека пропали без вести после удара по судну в Ормузском проливе

Корабль Mayuree Naree, шедший под флагом Таиланда, был поврежден, когда двигался через Ормузский пролив. Об этом сообщает « Осторожно, новости » со ссылкой на департамент морского транспорта государства.

Из-за повреждений на Mayuree Naree случился взрыв. Он произошел в машинном отделении. Капитан решил покинуть корабль. Вместе с ним в спасательных шлюпках была эвакуирована остальная команда.

20 человек высадились на берег в Омане. Трое пропали без вести.

На фото тайский корабль горит. От него идет черный дым. Корпус корабля рядом с машинным отделением сильно поврежден.

Балкер принадлежал компании Precious Flowers Co., LTD. Он шел из Объединенных Арабских Эмиратов.

Иран перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех кораблей. Суда, нарушившие запрет, подвергаются ударам. Тегеран пошел на такой шаг на фоне военной операции Израиля и США, которая началась 28 февраля. Боевые действия на Ближнем Востоке идут до сих пор.

