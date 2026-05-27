сегодня в 03:55

Около 90 дронов рухнули в воду во время шоу в австралийском Сиднее

Около 90 дронов рухнули в воду во время шоу в австралийском Сиднее во время мероприятия в рамках фестиваля света и музыки Vivid Sydney, сообщает SHOT .

Прямо на глазах у зрителей десятки дронов начали терять управление и падать в гавань Дарлинг. В итоге организаторы были вынуждены отменить шоу.

На опубликованных кадрах видно, как множество светящихся дронов начинают падать вниз.

По предварительной информации, причиной провала стал неожиданный сбой радиочастот после взлета, при котором часть дронов сначала автоматически перешла в режим аварийной посадки, а потом совсем отключилась.

В результате падения дронов никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.