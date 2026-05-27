Финляндия потребовала от Киева не использовать ее территорию для ударов по РФ

Финляндия потребовала у Украины не использовать свою территорию для нанесения ударов по РФ, сообщают « Известия ».

В российском посольстве заявили, что Хельсинки категорически отвергают любую причастность к проведению или подготовке операций Вооруженных сил Украины, связанных с ударами по северо-западу России.

«Фиксируем неоднократные упоминания того, что представители финского политического руководства доводили соответствующие сигналы до сведения своих „украинских друзей“, — заявили в посольстве России.

Из Финляндии несколько раз поступали сообщения об обнаружении дронов в стране или в ее воздушном пространстве. В Хельсинки также осудили пролеты и падения украинских беспилотников, назвав такие случаи неприемлемыми.

В Прибалтике отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию.

Соответствующее заявление ранее сделали главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.