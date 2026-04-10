Страны Балтии заявили, что не разрешали Киеву использовать небо для атак на РФ

В Прибалтике отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию, сообщает ТАСС .

Соответствующее заявление сделали главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии. По их словам, государства Балтии «никогда не давали» Киеву разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак беспилотников по объектам в России.

Также представители Литвы, Латвии и Эстонии направили уведомления, в которых отвергают обвинения в открытии неба для ударов ВСУ по России, в посольства РФ в своих странах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила страны Прибалтики о последствиях после открытия их воздушного пространства для украинских БПЛА, которые наносят удары по России. По ее словам, они «будут иметь дело с ответом».

