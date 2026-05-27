ВС США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане
Вооруженные силы США нанесли удар по лодке, предположительно, участвовавшей в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана, сообщает РИА Новости.
В результате удара один человек убит, двое выжили.
«Один мужчина-наркотеррорист был убит в ходе этих действий, и двое выжили», — заявило южное командование Пентагона.
Ранее Вооруженные силы США нанесли удар по очередному судну, которое, по данным разведки, использовалось для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана.
