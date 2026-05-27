В Комсомольске-на-Амуре после аварии в больнице оставили двух пострадавших

После ДТП с автобусом и внедорожником в Комсомольске-на-Амуре в больнице двух пострадавших, сообщает ТАСС .

ДТП произошло накануне в районе Хумминского шоссе.

По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутный автобус, который после этого столкновения вылетел в кювет.

Легковой автомобиль опрокинулся, его водитель, мужчина 1980 года рождения, погиб. Отмечается, что 4 пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести. Две женщины с переломами госпитализированы в городскую больницу.

