Представитель МИД России Мария Захарова предупредила страны Прибалтики о последствиях после открытия их воздушного пространства для украинских БПЛА. Дроны, по данным российской стороны, атакуют объекты в Ленинградской и Псковской областях, сообщает Общественная Служба Новостей .

Мария Захарова заявила, что Прибалтийские государства открыли воздушное пространство для украинских беспилотников, которые наносят удары по гражданским объектам на территории России.

«Если ума хватит – прислушаются. Если нет – будут иметь дело с ответом», – резюмировала российский дипломат.

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич высказал мнение о возможном развитии ситуации.

«Если кратко, то вся эта ситуация ведет к Третьей мировой войне», – заявил эксперт.

Он добавил, что России «надо начинать сбивать БПЛА уже на подходах к границе», отметив, что обломки могут упасть на территорию Эстонии. Межевич также усомнился в том, что все дроны являются украинскими, и предположил возможное участие других сторон.

По словам эксперта, европейские политики осознают риски, однако продолжают провоцировать конфликт.

