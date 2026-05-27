«Ты справишься» не работает: что сказать ребенку перед ЕГЭ

Экзамены — это стресс не только для школьников, но и для их родителей. Репетитор по русскому языку и специалист с платформы «Авито Услуги» Диана Шевцова в разговоре с РИАМО рассказала, как родителям правильно поддержать выпускника, какими словами это сделать, а от чего лучше отказаться перед экзаменом.

По словам Шевцовой, в какой-то момент вся семья начинает жить по расписанию пробных тестов и дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ. И хотя взрослым кажется, что они помогают, многие привычные фразы и действия на самом деле работают в обратную сторону и только усиливают тревогу у ребенка.

Поддержка или навязчивость?

Многие родители ждут от ребенка открытого разговора и того, что он сам расскажет о своих переживаниях, попросит помощи и поддержке. Но на деле подростки почти никогда не делают этого напрямую.

Обычно ситуация выглядит иначе. Ребенок становится раздражительным, закрывается в своей комнате, подолгу сидит в телефоне или начинает говорить фразы вроде «я все равно не сдам». Это и есть скрытая тревога. Со стороны кажется, что правильная поддержка от родителя — это разговоры о будущем, о мотивации поступить, об уверенности и короткая фраза «ты справишься». Однако для выпускника, который живет в постоянном напряжении перед важным этапом своей школьной жизни, такие слова могут звучать совсем иначе. Многие подростки воспринимают подобные беседы как дополнительное давление и необходимость соответствовать ожиданиям взрослых.

Есть простое правило, которое стоит держать в голове: поддержка — это про эмоциональное состояние самого ребенка. Если после разговора подросток выдыхает — значит, он чувствует поддержку. Если же напрягается еще сильнее — скорее всего, родитель пытается мотивировать через болевые точки, и ребенок воспринимает слова как давление.

Фразы, которые звучат как забота, но лишь усиливают тревогу

Перед экзаменами родители часто пытаются успокоить детей с помощью шаблонных фраз вроде «не переживай» или «все будет хорошо». Но в состоянии стресса для ребенка они звучат как обесценивание его чувств. Когда человек тревожится, фраза «не волнуйся» воспринимается примерно так: «твои чувства неправильные, ты не должен их испытывать». Большинство излюбленных родителями фраз поддержки подростки слышат иначе:

«Не волнуйся» — звучит как запрет на эмоции.

«Главное — не провалиться» — мгновенно рисует в голове именно провал.

«Посмотри на других» — усиливает ощущение, что он хуже остальных.

«Мы столько в тебя вложили» — превращает экзамен в долг.

«Сделай хоть что-нибудь» — обесценивает уже приложенные усилия.

В состоянии стресса подросток не анализирует смысл слов. Он считывает оценку себя, поэтому даже мягкие фразы могут усиливать внутреннее давление. Вместо них эксперт советует использовать такие выражения:

«Я вижу, как ты стараешься».

«Что сейчас самое сложное для тебя?»

«Я рядом».

«Что бы ни случилось, мы справимся».

Подобные фразы не снимают с ребенка ответственность, но уменьшают ощущение катастрофы и помогают воспринять ЕГЭ или ОГЭ как жизненный этап — сложный, необходимый, но такой, который он точно преодолеет. А это особенно важно в последние недели перед экзаменом, когда уровень напряжения достигает пика.

Иногда чай важнее разговора

Поддержка — это не всегда долгие беседы по душам. Часто важнее оказываются простые мелочи: не заходить в комнату без стука, молча принести чай, не устраивать допрос сразу после пробного экзамена. В период подготовки к экзаменам нервная система подростка особенно чувствительна, поэтому даже небольшой дополнительный стресс может ухудшить его эмоциональное состояние.

Ребенок в такой непростой для него период может меньше обращать внимания на слова, но зато отлично считывает интонацию, взгляды и общую атмосферу дома. Иногда лучший способ помочь — просто молча посидеть рядом за чашкой чая, без лекций и советов, или обсудить планы на выходные. Если подросток злится и срывается, не стоит требовать, чтобы он немедленно успокоился. Гораздо эффективнее дать ему время выдохнуть и вернуться к разговору позже. Если ребенок закрывается в себе — не нужно пытаться вытянуть из него эмоции силой. Часто контакт восстанавливается через что-то простое и бытовое: предложение поужинать вместе или вопрос про любимый сериал, музыку или другие темы, которые не имеют отношения к школе и экзаменам.

Почему режим сейчас важнее очередного пробника

Еще одна ошибка родителей — попытка «дожать» подготовку в последние недели. Ночная зубрежка и бесконечное повторение материала только на первый взгляд кажутся полезными, а на деле еще больше истощают ребенка.

В период экзаменов родитель должен стать тем, кто помогает вовремя остановиться. Подросткам сложно самостоятельно почувствовать момент, когда их мозг уже перегружен. Поэтому сон, нормальное питание и паузы для восстановления концентрации — это тоже часть подготовки. Вместо жесткого контроля лучше договариваться о правилах. Например, отключать гаджеты ближе к ночи, но для всех членов семьи, или делать обязательные перерывы между занятиями на что-то приятное. Такой подход воспринимается ребенком именно как забота, а не как давление.

Что делать накануне экзамена

Вечер перед ЕГЭ многие семьи превращают в настоящий круговорот тревоги. Родители по десять раз просят проверить паспорт и ручки, в последний раз прогоняют ребенка по темам и напоминают, насколько важен следующий день. Но в этот момент выпускнику как никогда нужно ощущение спокойствия, ведь лишний стресс может напрямую повлиять на результаты.

Эксперт советует не перегружать вечер подготовкой. Максимум, что стоит сделать — спокойно пролистать конспекты или краткие заметки. Нагонять упущенный материал уже не имеет смысла. Гораздо полезнее спокойно поужинать, без суеты собрать все необходимое и вовремя лечь спать.

Сборы утром перед экзаменом тоже не стоит сопровождать мотивационной речью. Достаточно одной спокойной фразы: «Я в тебя верю. Мы справимся при любом результате». А сразу после экзамена очень важно не набрасываться на ребенка с вопросом «ну как?». Подростку часто нужно время, чтобы просто прийти в себя.

Родителям тоже нужна пауза

Подготовка к экзаменам легко превращается в семейный проект, где все живут в напряжении несколько месяцев подряд. И в какой-то момент родители начинают тревожиться не меньше детей. А дети, в свою очередь, очень тонко чувствуют эмоциональное состояние взрослых. Поэтому одна из лучших вещей, которую может сделать родитель — это самому снизить градус паники.

Ребенку важно понимать, что дома его любят не за результаты. Тогда у него появляются силы думать не о страхе допустить ошибку, а о самих заданиях. Именно это ощущение стабильности и принятия становится для подростка тем самым ресурсом, который помогает пройти период экзаменов спокойнее. Когда дома есть опора, напряжение постепенно уходит на второй план, и остается главное — возможность сосредоточиться на себе и своих задачах.

