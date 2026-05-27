сегодня в 06:01

Авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров

Авиакомпания Azur Air получила штраф в 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров при задержке рейса по маршруту Красноярск — Пхукет (Таиланд) почти на двое суток, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что авиакомпания привлечена к административной ответственности по инициативе Красноярской транспортной прокуратуры.

В феврале 2026 года в аэропорту Красноярска был задержан рейс этой авиакомпании в Пхукет более чем на 46 часов.

Отмечается, что пассажиры были «несвоевременно обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием, размещены в гостинице».

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах из-за ограничений на использование воздушного пространства массово задерживают рейсы, пассажиры ждут вылета сутками. Транспортная прокуратура начала проверки.

