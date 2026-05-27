Депутат Тарас Ефимов напомнил о важности заботы о детях не только 1 июня

День защиты детей напоминает взрослым о важности заботы, поддержки и внимания к ребенку не только в праздники, но и каждый день, сообщил РИАМО председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Тарас Ефимов.

«1 июня мы отмечаем замечательный праздник – День защиты детей. Это особенный праздник. Он напоминает нам, как важно заботиться, любить, поддерживать наших детей, оберегать их от трудностей. Важно не только возлагать надежды на них в будущем, но и, что немаловажно, позаботиться об их стабильном и безмятежном настоящем. Наш долг – вырастить их хорошими и достойными людьми. Именно дети – это наша жизнь, наши мечты, надежды, наше продолжение и будущее», – сказал Ефимов.

Он добавил, что это не просто один день в году и не просто дата в календаре. Думать о детях необходимо всегда, ведь они постоянно нуждаются в нас, в нашем опыте, поддержке, видят в нас надежную опору и защиту.

«1 июня – ежегодное напоминание о том, что нужно слушать и слышать ребенка, защищать его право на радостное и безопасное детство, обеспечивать достойное будущее. На самом деле мы и сами развиваемся вместе с нашими детьми. Это делает нас ближе. Мы становимся впервые родителями, а они – детьми. Мы учимся уважать их мнение, смотреть на мир их глазами», – отметил председатель комитета.

Ефимов напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России.

«Нас многое объединяет: ценности, интересы, стремления. Но еще нас объединяют дети. Ведь в каждом уголке нашей великой страны живут маленькие граждане, и каждый из них достоин любви, внимания и поддержки. Нам взрослым, необходимо помнить о своей миссии», – резюмировал он.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

