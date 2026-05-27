Музей «Культурный слой» пополнился дайверскими часами

Коллекция музея «Культурный слой», который работает при комплексах по переработке отходов в Егорьевске и Солнечногорске, получила новое пополнение. В мае сотрудники обнаружили на конвейере мужские часы Panerai Luminor Submersible, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ежемесячно в потоке коммунальных отходов находят самые разные предметы, которые владельцы по каким-то причинам выбросили. Благодаря внимательности сотрудников и тщательной сортировке многие вещи обретают вторую жизнь — уже в качестве ценных музейных экспонатов.

Найденные часы не являются оригиналом. Это китайская реплика знаменитой итальянской марки. Специалисты отмечают: вряд ли кто-то добровольно расстался бы с подлинными Panerai Luminor Submersible, цена на которые стартует от 900 тыс. рублей. Вероятно, предыдущий владелец планировал использовать дайверские часы по назначению — для контроля времени погружения и обеспечения безопасности под водой. Однако реплика не справилась с поставленной задачей и отправилась в мусор.

Несмотря на происхождение, находка пополнила коллекцию музея «Культурный слой», который уже насчитывается более 2 тыс. экспонатов, обнаруженных на сортировочных лентах КПО.

Ознакомиться с экспозицией можно не только при личном посещении, но и в онлайн-версии по ссылке.

