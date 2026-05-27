Иллюзия манит: почему мужчины готовы тратить огромные деньги на ИИ-подружек

Грекова отметила, что ИИ-девушки очень популярны у людей с избегающим типом привязанности, повышенной социальной тревожность, интровертов и представителей типа личности, любящих все держать под контролем.

«Они покупают свой „новый мир“, где нет ответственности, обязательств, выяснения отношений, компромиссов. Есть одно верное мнение, есть один человек, который главный, который сам решает, сам задает тон и заканчивает общение, когда посчитает нужным. Иллюзия абсолютного контроля, отсутствия стрессов и рисков очень сильно манит и затягивает. ИИ прекрасно обучается, поддерживает разговор на нужные вам темы, помнит, о чем говорили ранее, и человек думает, что это эмпатия, вовлеченность, настоящая поддержка. Как правило именно этого не хватает в реальной жизни, поэтому хочется погружаться в эти ощущения все больше и больше», — объяснила Грекова.

Психолог добавила, что если человек ищет легкости, не готов идти на компромиссы, выслушивать, то ИИ — вариант для него. Однако при углублении в такое общение есть риск снижения критического мышления, утрачиваются переговорные навыки, происходит ослабление социальных навыков.

