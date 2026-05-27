Когда в Китай точно не надо ехать: недели с миллионами туристов в Поднебесной

Если собираетесь в Китай, лучше заранее узнать про местные праздники. В такие периоды по стране ездит огромное количество людей, а вся туристическая инфраструктура работает на износ. Об этом сообщила РИАМО психофизиолог, психолог, исследователь влияния китайской традиционной медицины на психофизиологическое состояние человека Ксения Разова.

Многие туристы совершают ошибку, когда смотрят только на погоду, но совсем забывают про местные традиции и празднования. Из-за этого отпуск, который должен планироваться как время для отдыха и расслабления, превращается в сплошные очереди, высокие цены и жуткий наплыв людей повсюду.

Во время праздников Китай фактически переходит в режим массовой миграции. Людей не просто много — целые миллионы ездят по стране.

Россияне в такой момент попадают в эту толпу, а инфраструктура просто не в состоянии справиться с таким потоком людей. Все это в конечном итоге может оставить негативные воспоминания об отпуске.

Как поехать в Китай и не разочароваться

При желании посетить Китай следует планировать поездку вне пиковых дат.

Главный пункт — проверять национальный календарь перед покупкой билетов. Лучше выбирать периоды между праздниками, например, с конца марта до начала апреля или с сентября до октябрьских выходных. Стоит учитывать загрузку транспорта и бронировать жилье заранее, если поездка все же выпадает на высокий сезон.

Не стоит рассчитывать на спонтанную поездку в праздничные недели: билеты и отели могут быть недоступны. Не рекомендуется планировать посещение популярных достопримечательностей в эти периоды — долгое ожидание и плотность потока могут испортить впечатление. Не следует ориентироваться только на климат: комфортная погода не означает низкий туристический поток.

«Если выбрать правильное время, Китай воспринимается совсем иначе — спокойнее, чище и гораздо более гостеприимно», — подчеркнула Разова.

Китайский Новый год

Самое тяжелое время — это Праздник весны, который еще называют китайским Новым годом. Фиксированного числа у торжества нет, так как оно связано со вторым новолунием в году. Обычно это 15 дней между 21 января и 21 февраля.

По официальным данным, в период праздника по стране совершаются миллиарды поездок. Скоростные поезда и аэропорты забиты до отказа, отели в Пекине, Шанхае, Сучжоу или на Хайнане дорожают в 3-5 раз. Многие заведения просто закрываются, потому что их работники едут к своим родным и близким в другие провинции, чтобы встретить праздники семьей.

Толпы у Великой Китайской стены или в Запретном городе такие, что туристам невозможно сделать фото, а уровень сервиса стремится к нулю. Для приезжих это настоящий стресс: усталость, шум, ощущение, что ты лишний на чужом семейном празднике.

Золотая неделя в октябре

Еще один такой наплыв приходится на начало октября, Золотая неделя на Национальный день Китая. В этот период миллионы китайцев ездят по стране. Цены на гостиницы и транспорт вырастают, озеро Сиху, террасы Луншэн, Чжанцзяцзе — все превращается в человеческое море.

День поминовения усопших

Еще один заметный пик — Цинмин (День поминовения усопших) в начале апреля, когда полстраны едет на могилы предков. Китайцы сами прекрасно это понимают и планируют отпуска загодя. Туристам, которые ценят комфорт и красоту, рекомендуется избегать этих периодов.

Майские праздники

Не стоит забывать и про майские праздники — День труда с 1 по 5 мая. Это тоже полноценная Золотая неделя для внутреннего туризма: миллионы китайцев выезжают на природу, в города и на курорты.

Майские праздники превращаются в настоящий туристический бум — поезда переполнены, популярные места вроде Гуйлиня или Ханчжоу забиты, а цены на жилье и еду ощутимо растут. Вместо расслабленного майского настроения вы получаете толкотню и усталость.

