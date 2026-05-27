Грозит социальная изоляция: чем опасны для мужчин «объятья» нейродевушки

Клинический психолог Ирина Грекова в разговоре с РИАМО рассказала, что избыточное общение мужчины с ИИ-подружкой может привести к искаженному восприятию, ухудшению памяти и критического мышления.

«Если с вами всегда соглашаются, даже когда вы неправы, вами восхищаются, даже когда нет повода и это не ваша мама, а ИИ, то стоит задуматься. Ведь критическое мышление нам дано в том числе и для того, чтобы проверять информацию, а не тешить свое эго», — отметила Грекова.

В случае с ИИ, как правило, нет альтернативных точек зрения, конструктивной критики, зато происходит искажение реальности под ваши желания. Это хорошо и приятно в моменте, но по факту в перспективе уровень одиночества повышается еще больше — увеличивается социальная изоляция, подчеркнула эксперт.

Он отметила, что также у людей снижается критическое мышление, так как человек полагается на ответы ИИ, еще ухудшается память, ведь все теперь помнит нейросеть.

