Врач рассказал, чем опасны куры и кролики на даче и как не заразиться

Многие россияне не знают, что от домашних животных и птиц, таких как куры и кролики, можно заразиться опасными болезнями. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в разговоре с РИАМО перечислил основные инфекции, которые передаются человеку, а также объяснил, как избежать заражения на даче.

Чем опасны куры

От кур чаще всего можно заразиться сальмонеллезом, который вызывает диарею, рвоту и лихорадку. В 80% случаев болезнь протекает легко, но у детей и пожилых людей госпитализация требуется в 20% случаев.

Также от птиц передается пситтакоз — хламидиоз птиц, который без антибиотиков дает летальность до 10% и вызывает пневмонию или миокардит. Кроме того, опасен кампилобактериоз — гастроэнтерит, который в 1% случаев приводит к осложнению в виде паралича Гийена-Барре.

Неприятные сюрпризы от кроликов

От кроликов, по словам врача, можно подхватить туляремию, проявляющуюся язвами, лимфаденитом и пневмонией, а без лечения летальность достигает 1–7%. Также опасен лептоспироз, поражающий почки и печень, — при геморрагической форме смертность доходит до 20%.

Реже встречается пастереллез, вызывающий гнойные инфекции. Особенно тяжело все эти болезни протекают у людей с ослабленным иммунитетом, например у диабетиков или онкопациентов.

Как передаются болезни

Заразиться можно разными путями. При контакте — через помет, перья, сено, а также через царапины и укусы. При употреблении пищи — сырых яиц, недоваренного мяса кур или кроликов. При вдыхании аэрозолей во время чистки клеток. А также через укусы клещей, которые живут в фекалиях, или через воду из поилок.

Неронов подчеркнул, что при уборке на даче обязательно нужно надевать перчатки, закрытую одежду и маску. После контакта с животными и перед едой следует мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Клетки необходимо дезинфицировать, например однопроцентным раствором хлорки с выдержкой 30 минут. Мясо и яйца нужно готовить при температуре выше 70 градусов внутри продукта, а больных животных изолировать и вакцинировать, в том числе кур — от сальмонеллеза.

Признаки больных животных

Заподозрить неладное у кур можно по поносу, вялости, чиханию, опухшим гребешкам или судорогам — это указывает на пситтакоз. У кроликов опасными признаками являются язвы на носу и лапах, гной в глазах, хромота, отказ от еды (признаки туляремии) или желтушность (при лептоспирозе). При любом из этих симптомов животное нужно изолировать, вызвать ветеринара и избегать контакта с ним.

Инфекционист подчеркнул, что при соблюдении всех мер гигиены риск заразиться составляет менее одного процента. Однако если появились симптомы — лихорадка, диарея и другие, — необходимо срочно обратиться к врачу.

