сегодня в 08:29

По 500 тыс на корову: в Совфеде хотят платить переезжающим в деревни россиянам

Российским семьям при переезде и покупке жилья в сельской местности необходимо выделять государственные субсидии в размере 500 тысяч рублей. Их можно тратить на приобретение сельскохозяйственных животных, высказал мнение сенатор Айрат Гибатдинов.

Обсуждение вопросов создания условий, при которых жизнь в деревне станет действительно привлекательной для молодых специалистов, шло в рамках форума тружеников села.

По мнению законодателя, которое он озвучил в разговоре с ТАСС, адресная финансовая помощь на покупку коров, овец, птицы и другого скота для личного подворья способна стать действенным механизмом привлечения людей в регионы.

Подобная мера позволит гражданам, готовым работать на земле и связывать будущее с селом, сразу начать вести хозяйство и получать дополнительный доход, подчеркнул Гибатдинов.

