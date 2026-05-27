сегодня в 08:57

А что Гном Гномыч? Рудковская и «Ангелы Плющенко» получили от РФ более 30 млн

Сборная РФ за три года потратила более 30 млн рублей на семью Александра Плющенко (Гном Гномыча), который сменил спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом сообщает Baza .

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» двукратного олимпийского чемпиона, отца Гном Гномыча Евгения Плющенко, предположительно, заключила 13 государственных контрактов с центром спортивной подготовки сборных команд РФ и столичным училищем олимпийского резерва № 1.

Бюджетные вливания предназначались для покрытия расходов на тренировочные сборы, предоставление инвентаря и эксплуатацию инфраструктуры комплексов. Суммарная стоимость контрактов превысила 32 миллиона рублей.

Дополнительным источником заработка в этой сфере стал бизнес матери Гном Гномыча, продюсера Яны Рудковской. Музыкальный продюсер предоставляла чиновникам от спорта подмосковный каток закрытого типа, расположенный в Одинцово и находящийся на балансе семейной академии.

Данная недвижимость использовалась для тренировок российских атлетов. Это принесло бизнес-леди около 2,4 млн рублей за 2024 год и еще 1,2 млн за 2025-й.

При этом Александр Плющенко намерен в ближайшую пятилетку кататься за сборную Азербайджана. Юный фигурист получил право выходить на лед под иностранным флагом на локальных квалификационных стартах.

