Агрессия или стыдливость: чем опасно проживание брата и сестры в одной комнате

Совместное проживание брата и сестры в одной комнате — это не приговор и не норма одновременно. Все зависит от возраста, и здесь психология четкая: до пяти-шести лет совместное пространство практически безвредно, дети еще не сформировали устойчивые границы приватности. Об этом РИАМО сообщил психолог Юрий Падоров.

После семи лет ситуация меняется кардинально. Начинается период, когда личное пространство становится психологической необходимостью, а не капризом.

Подросток без своего угла — это человек без права на внутреннюю жизнь. Он не может спокойно переодеться, побыть наедине с мыслями, пережить эмоцию без свидетелей. Это формирует хроническое фоновое напряжение.

«Разнополые дети в одной комнате в период полового созревания — серьезная нагрузка на психику обоих, даже если внешне все выглядит мирно. Вытесненный дискомфорт никуда не исчезает, он уходит в тревожность, агрессию или гипертрофированную стыдливость. Если отдельной комнаты нет, задача родителей — создать хотя бы символические границы: разные зоны, шторы, четкое личное время. Ребенок должен знать, что его территория существует», — сказал психолог.

