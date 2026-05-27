09:49

Фанаты в шоке: певицу Марину Хлебникову увидели в очереди тубдиспансера в Москве

Появление известной эстрадной исполнительницы Марины Хлебниковой в очереди одного из столичных противотуберкулезных диспансеров вызвало серьезную тревогу среди ее фанатов. Встретившие артистку в медицинском учреждении очевидцы выразили глубокую обеспокоенность ее самочувствием, сообщает Mash .

Они готовы оказать любую поддержку. Однако сама певица поспешила успокоить общественность. Она рассказала, что причин для паники и беспокойства нет.

Визит в специализированную поликлинику связан исключительно с прохождением комплексного медицинского обследования организма перед возобновлением активной концертной деятельности. Звезда эстрады готовит масштабный гастрольный тур.

Она работает в студии над созданием очередного музыкального альбома. Еще участвует в съемках сразу двух видеоклипов.

