Фанаты в шоке: певицу Марину Хлебникову увидели в очереди тубдиспансера в Москве
Фото - © РИА Новости
Появление известной эстрадной исполнительницы Марины Хлебниковой в очереди одного из столичных противотуберкулезных диспансеров вызвало серьезную тревогу среди ее фанатов. Встретившие артистку в медицинском учреждении очевидцы выразили глубокую обеспокоенность ее самочувствием, сообщает Mash.
Они готовы оказать любую поддержку. Однако сама певица поспешила успокоить общественность. Она рассказала, что причин для паники и беспокойства нет.
Визит в специализированную поликлинику связан исключительно с прохождением комплексного медицинского обследования организма перед возобновлением активной концертной деятельности. Звезда эстрады готовит масштабный гастрольный тур.
Она работает в студии над созданием очередного музыкального альбома. Еще участвует в съемках сразу двух видеоклипов.
