В Казани врач изнасиловал практикантку в своей машине и избежал наказания

Прохождение учебной практики на базе одной из больниц в Казани Республики Татарстан обернулось тяжелой психологической травмой для студентки медвуза. Девушка призналась в социальных сетях, что ее изнасиловали.

По словам пострадавшей, в 2021 году руководитель практики закрепил ее за одним из практикующих врачей учреждения. Доктор демонстрировал подчеркнуто вежливое и доброжелательное поведение.

В один из дней вызвался подвезти практикантку до дома, сославшись на попутный маршрут. Однако во время поездки в автомобиле медицинский работник, по словам пострадавшей, совершил в отношении нее противоправные действия, квалифицируемые по статье 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование).

Пострадавшая подала заявление, на основании которого следователи возбудили уголовное дело. В период проведения следственных действий фигурант регулярно высказывал в адрес потерпевшей угрозы, утверждая, что благодаря «связям» избежит реального срока.

Мужчина также неоднократно пытался финансово откупиться. Однако девушка категорически отказывалась от денег, настаивая на справедливом тюремном заключении для нападавшего.

Спустя шесть месяцев с момента начала расследования уголовное дело было официально закрыто. Находясь в состоянии глубокой клинической депрессии, развившейся на фоне пережитого потрясения, девушка не нашла в себе сил продолжать юридическую борьбу и обжаловать решение следователей. В итоге подозреваемый избежал уголовной ответственности.

Пострадавшая отмечает, что данный специалист якобы ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичные половые преступления. Однако впоследствии беспрепятственно устроился на работу в клинику, где учил студентов. Возможно, он до сих пор работает в больнице.

