Опасная привычка: почему нельзя запивать еду ледяной водой?

Распространенная привычка запивать еду холодной водой или другими охлажденными напитками может оказывать неблагоприятное влияние на пищеварение, хотя многим она кажется абсолютно безопасной. Об этом РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

Как пояснила специалист, температура жидкости способна менять характер работы желудка и скорость переваривания пищи. Под воздействием холодной воды усиливается моторика желудка, из-за чего пища, не успев полноценно обработаться, быстрее перемещается в кишечник. Это может провоцировать дискомфорт — вздутие, повышенное газообразование — а также приводить к тому, что чувство насыщения запаздывает. В результате человек рискует съедать больше, чем требуется, что со временем может отразиться на массе тела.

Кроме того, холодные напитки разбавляют желудочный сок, снижая его защитные свойства. Это делает пищеварительную систему более уязвимой к патогенным микроорганизмам и повышает вероятность развития пищевых инфекций.

Отдельное внимание врач обратила на влияние температуры на слизистую желудка. Холодная вода может выступать как дополнительный раздражающий фактор, особенно при уже имеющихся заболеваниях ЖКТ, поддерживая воспаление и замедляя процессы восстановления.

В качестве более безопасной альтернативы специалист советует выбирать напитки умеренной температуры. Оптимальным вариантом считается теплая вода или напитки, остуженные примерно до 60–65 градусов. Такая температура способствует более мягкому перевариванию пищи, лучшему усвоению питательных веществ и помогает снизить риск запоров.

Также важно соблюдать правильную культуру питания. Врач рекомендует не запивать еду непосредственно в процессе жевания — сначала пища должна достаточно обработаться слюной, содержащей ферменты, необходимые для начального этапа пищеварения. Слишком горячие напитки, как и холодные, тоже нежелательны: они могут травмировать слизистую желудка и эмаль зубов, а также усугублять воспалительные процессы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

