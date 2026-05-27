Согласован проект ЖК с детсадом на Карамышевской набережной

Проект первой очереди жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники, на Карамышевской набережной, получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Жилой комплекс возведут по адресу: 3-й Силикатный проезд, вл. 3.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту первой очереди строительства жилого комплекса рядом с Карамышевской набережной. Документация предусматривает возведение двух башен, объединенных стилобатом, в котором откроются магазины, кафе и детский сад на 150 мест», — отметил Щербаков.

Он уточнил, что в комплексе запроектировано свыше 660 квартир, а в подземной части здания оборудуют автопарковку на 260 мест.

Фасады зданий выполнят в виде сияющего на берегу реки кристалла. Для этого используют сочетание таких архитектурных приемов, как ярусная организация фасада, смещение окон, объемные навершия из цветного стекла, а также горизонтальные и вертикальные металлические акценты. Вечерний силуэт комплекса подчеркнет интеллектуальная архитектурная подсветка.

Прилегающую территорию благоустроят: оборудуют детские игровые и спортивные площадки, проложат пешеходные маршруты во дворе и на центральном прогулочном бульваре, организуют зоны отдыха.

Новый комплекс гармонично впишется в существующую застройку кластера «Большой Сити». Транспортная доступность обеспечивается удобным выездом на Звенигородское шоссе, кроме того, в пешей доступности находятся станция метро «Народное Ополчение», а также необходимые объекты социальной и торговой инфраструктуры.

Девелопером проекта является SEZAR GROUP.