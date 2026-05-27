Обгоревшие стены и сломанная мебель: что осталось от колледжа в Старобельске

В Сети появились первые кадры из помещений аудитории колледжа в Старобельске, который серьезно пострадал после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео видно, что помещение сильно разрушено: пол и стены обгорели, мебель сломана и разбросана, сообщает «Mash на Донбассе» .

Внутри колледжа всюду разбросаны куски стен и мебели. На полу видны следы горения. Внутри аудитории рухнули части потолка.

В настоящий момент специалисты на месте выясняют, какие именно конструкции и помещения пострадали — как в самом учебном корпусе, так и в прилегающем общежитии.

Удар по колледжу в Старобельске представители киевского режима нанесли ночью 22 мая. В общежитии общеобразовательного учреждения находились студенты. В результате происшествия 21 человек погиб от полученных травм, еще 65 человек попали в больницу с разной степенью повреждений.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя скептически оценил перспективы проведения международного расследования удара по колледжу в Старобельске.

