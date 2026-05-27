Жителям Подмосковья рассказали, как передать данные о жильцах без визита в МосОблЕИРЦ

Теперь факт рождения ребенка, выписка и регистрация новых жильцов не требуют визита в расчетный центр. Изменить количество проживающих можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ, сообщила пресс-служба центра.

Почему это важно

Если плату за коммунальные услуги рассчитывают исходя из нормативов, то учитывается количество проживающих. Это касается таких услуг, как водоснабжение, водоотведение, газоснабжение.

При перерасчетах — например, за услугу «Обращение с ТКО» при временном отсутствии — также учитывается количество жильцов.

Информация о проживающих важна для справок, например, для выписки из финансово-лицевого счета, которая может понадобиться для купли-продажи квартиры или оформления субсидии.

Как внести изменения

Войдите в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»

Выберите раздел «Отправить обращение» — «Актуализация профиля клиента» — «Изменение данных субъекта».

Заполните заявку, приложив фото документов.

Какие документы понадобятся

Паспорт собственника помещения (первая страница и страница с регистрацией);

Справки о зарегистрированных гражданах. При регистрации нужна обычная выписка из домовой книги (можно получить на портале Госуслуг Московской области), при прекращении регистрации — архивная выписка.

Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 6:00 до 23:00.