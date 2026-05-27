Россиянка хотела записать тренд, но раздробила 2 сухожилия и перебила нерв

Стремление снять эффектный ролик для социальных сетей в честь дня рождения обернулось для одной из пользовательниц тяжелыми травмами и длительной реабилитацией. Об этом пострадавшая рассказала в своем профиле.

Девушка решила повторить популярный тренд видео на день рождения. В нем отлетает пробка от бутылки шампанского, появляется пена и красивая надпись «Hello, мои столько-то лет». Но вместо праздничного видео пострадавшая получила два раздробленных сухожилия и перебитый нерв.

Девушка поделилась подробностями инцидента. Она ударила бутылку об асфальт, пытаясь добиться нужного эффекта.

«Сначала мне предстоит восстановление самой руки, чтобы все заросло без гноя. И потом уже будут делать операцию на сухожилие по сшиванию», — рассказала она.

Девушка обратилась к своим подписчикам с призывом не повторять ее ошибок и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности ради красивых кадров в социальных сетях.

«Instagram* это секунды, а восстановление — месяцы», — подытожила она.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.