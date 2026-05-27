В Таштаголе инспекторы остановили снятый с учета автомобиль

Полиция в Таштаголе выявила у водителя признаки опьянения и отсутствие прав

В Таштагольском округе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль без номеров и документов. За рулем находился мужчина без прав с признаками опьянения, сообщает Сiбдепо .

Инспекторы БДД ГАИ Кузбасса остановили машину, которая ехала по дорогам округа без регистрационных знаков и документов. Транспортное средство оказалось снятым с учета и официально не числилось в госреестрах.

За рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

«От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В отношении него были составлены административные материалы, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

У нарушителя не оказалось водительских прав и полиса обязательного страхования. Кроме того, он ехал непристегнутым ремнем безопасности.

Мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.

